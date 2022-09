Prozess um Bluttat im früheren Bad Wolf in Neu-Ulm beginnt am Landgericht

Ein Obdachloser wird im früheren Bad Wolf in Neu-Ulm niedergestochen und ausgeraubt. Jetzt beginnt der Prozess wegen versuchten Mordes.

Ein Verbrechen im Obdachlosenmilieu wird demnächst vor dem Landgericht Memmingen verhandelt. Einem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen. Er soll in der ehemaligen Gaststätte Bad Wolf in Neu-Ulm 20 mal auf einen anderen Wohnsitzlosen eingestochen haben. Dieser überlebte schwer verletzt. Mit angeklagt ist eine ebenfalls obdachlose Frau.

Wie das Landgericht Memmingen mitteilte, beginnt am Montag, 19. September, vor der großen Strafkammer das Verfahren gegen die zwei Wohnsitzlosen, die sich beide in Untersuchungshaft befinden. Dem 42 Jahre alten Angeklagten wird unter anderem versuchter Mord, seiner 37 Jahre alten Mittäterin besonders schwerer Raub vorgeworfen.

Im Prozess am Landgericht Memmingen geht es um versuchten Mord

Die beiden sollen sich am späten Nachmittag des 17. Dezember vergangenen Jahres mit ihrem späteren Opfer in einem von diesem bewohnten Kellerraum des ansonsten leerstehenden Anwesens in der Augsburger Straße in Neu-Ulm getroffen haben. Während die Angeklagte sich schlafen legte, sollen die beiden Männer Schnaps getrunken haben. Nachdem das spätere Oper auf die Aufforderung des Angeklagten hin nicht bereit gewesen sei, diesem 30 Euro zu geben, soll der Angeklagte mit einem Klappmesser mit einer Klingenlänge von mindestens fünf Zentimetern 20 mal auf das Opfer, das ihm den Rücken zuwandte, eingestochen haben. Der Geschädigte erlitt dadurch akut lebensgefährliche Verletzungen und ging zu Boden, woraufhin ihn der Angeklagte mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben soll.

Die Angeklagte wachte nun auf und soll sodann in Absprache mit ihrem mutmaßlichen Komplizen dem Opfer eine Bauchtasche abgenommen haben, in der sich dessen Geldbeutel mit 85 Euro Bargeld befand, welches die Frau an sich nahm. Hierbei soll der Angeklagte den Geschädigten festgehalten haben.

Das Opfer brach auf der Augsburger Straße in Neu-Ulm zusammen

In der Erwartung, dass das Opfer sterben werde, verließen die Angeklagten die ehemalige Gaststätte auf dem Nachbargrundstück des Ex-Barfüßer. Dem Schwerverletzten gelang es jedoch, sich auf die Augsburger Straße zu schleppen, wo er zusammenbrach und von einem Zeugen gefunden wurde. Dieser brachte den Verletzten in die Uniklinik Ulm, wo er operiert wurde.

Die Angeklagten machen laut Landgericht keine Angaben. Dem Mann droht lebenslange Freiheitsstrafe, der Frau eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren. (AZ, mru)