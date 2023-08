Tatverdächtiger flieht nach seiner Verhaftung

Der Polizei in Memmingen ist ein verhafteter Tatverdächtiger entwischt. Sie wollten ihn gerade in eine Justizvollzugsanstalt bringen.

In Memmingen ist am Donnerstag ein 26-jähriger Tatverdächtiger nach seiner Verhaftung geflohen. Er soll in ein Massagestudio in Memmingen eingebrochen sein und wurde seitdem mit Haftbefehl gesucht, teilt die Polizei mit. Am Mittwoch gelang es den Beamten, den Mann festzunehmen. Am Donnerstagvormittag wurde er der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt, die den Vollzug des Haftbefehls erließ.

Mutmaßlichem Einbrecher gelingt Flucht in Memmingen

Anschließend wollten die Beamten den 26-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt bringen. Dabei nutzte er einen unaufmerksamen Moment und flüchtete. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Raum Memmingen ein. Bislang ist es ihnen nicht gelungen, den Flüchtigen zu fassen.

So beschreibt die Polizei den Flüchtigen

Die Polizei geht bisher nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus. So wird der Flüchtige beschrieben:

26 Jahre alt

1,80 Meter groß

schlank

Er trug bei seiner Flucht einen grauen Pullover mit auffälligem Dreieck auf dem Rücken und eine lange schwarze Hose.

Der Deutsche ist möglicherweise mit einem dunkelgrauen Herrenfahrrad unterwegs.

Der 26-Jährige steht unter Verdacht, am Abend des 30. Juli gegen 20.22 Uhr in ein Massagestudio im Bereich des Schweizerbergs in Memmingen eingebrochen zu sein. Er stahl dabei die Trinkgeldkasse und das Sparschwein. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf mindestens 500 Euro.

Hinweise zu dem Flüchtigen nehmen die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)