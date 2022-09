A8 gesperrt: Autofahrer ignorieren Beschilderung und nutzen sogar Feldwege

Lokal Für die Sperrung der A8 in Richtung Stuttgart wurde eine umfangreiche Beschilderung ausgearbeitet. Doch viele hielten sich nicht daran – mit deutlichen Folgen.

Für die Sperrungen der A8 am Wochenende hat die Autobahn GmbH mit viel Aufwand eine umfangreiche Umleitungsbeschilderung aufgebaut. Manche Autofahrerinnen und Autofahrer vertrauten lieber ihrem Navigationsgerät. Anwohnerinnen und Anwohner hatten die Folgen zu tragen. Es gab teils massive Staus, ein Landwirt begegnete auf dem Weg zu seinem Acker einem Sattelzug.