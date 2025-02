A8 nach schwerem Unfall gesperrt: Kleinlaster kracht in Lkw

Auf der A8 bei Merklingen ist am heutigen Mittwochmorgen (19. Februar) ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kleinlaster auf einen Lkw aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Merklingen. Die Autobahn sowie die Auffahrt auf die A8 bei Merklingen war anschließend in Richtung München voll gesperrt. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Der Verkehr wurde ausgeleitet.

Sperrung der A8 nach schwerem Unfall gegen 8.45 Uhr wieder aufgehoben

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde die Sperrung gegen 8.45 Uhr aufgehoben. Der Verkehr soll nun wieder an der Unfallstelle vorbeifließen. Es ist dennoch weiterhin mit erheblich Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Erst am Dienstag war es auf der A7 zwischen Nersingen und Vöhringen zu mehreren, teils schweren Unfällen gekommen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren stark gefordert. Ein Sprinterfahrer krachte am Stauende bei Senden-Witzighausen in einen Lkw und erlitt schwere Verletzungen. (AZ)

