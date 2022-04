Aktuelle A8-Sperrung Richtung Stuttgart soll am Freitag enden

Ein Ende der Staus rund um den Albabstieg ist in Sicht: Klappt alles wie geplant, könnte der Verkehr ab Freitagabend auf der A8 in Richtung Stuttgart wieder fließen.

Die A8 zwischen Merklingen und Mühlhausen ist seit Dienstagmittag in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Der Grund ist ein drohender Felssturz am Drackensteiner Hang. Die Folge: Stau auf der Autobahn und überlastete Umleitungsstrecken. Nun könnte damit bald Schluss sein: Wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitteilt, kann der Albabstieg "bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten" voraussichtlich ab Freitagabend, 22. April, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Autobahn GmbH und alle beteiligten Firmen arbeiteten mit Hochdruck daran, dass die Strecke für den am Wochenende einsetzenden Osterrückreiseverkehr wieder verfügbar ist. "Wir fühlen mit den Anliegergemeinden, die in diesen Tagen unter dem enormen Ausweichverkehr zu leiden haben. Daher wurden sofort Experten von anderen Baustellen abgezogen, um die Sicherheitsarbeiten einzuleiten und die Autobahn so schnell wie möglich wieder freigeben zu können", wird Christine Baur-Fewson, Niederlassungsdirektorin der Autobahn GmbH Südwest in der Mitteilung zitiert.

A8 bei Merklingen nach Felssturz gesperrt

Wie berichtet, wurden bei einer routinemäßigen Streckenkontrolle durch die Autobahnmeisterei Ulm-Dornstadt kleinere Mengen von abgegangenem Gestein und beschädigte Schutzvorrichtungen festgestellt. Ein Geologe stellte daraufhin ein Gefährdungspotenzial durch loses Gestein fest, das auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Daraufhin wurde die A8 ab Merklingen unverzüglich gesperrt.

Am Mittwochvormittag begannen speziell ausgebildete Felskletterer einer Sicherungsfirma mit dem Abtragen des losen Gesteins. Schon allein mit der Hand hätten sich Brocken mit bis zu mehreren Tonnen Gewicht vom Felsen gelöst. Ein Abgang dieser Felsen in den kommenden Monaten durch weitere Erosion habe als wahrscheinlich gegolten, heißt es.

Fels am A8-Albabstieg soll mit speziellem Netz gesichert werden

Am Donnerstag wurde weiteres loses Gestein kontrolliert abgebrochen und der Felsen geologisch untersucht. Das Ergebnis: Mit einem speziellen, engmaschigen Netz könnte das Gestein am besten gesichert werden. Am Donnerstagnachmittag wurde damit begonnen, das Netz anzubringen. Im Laufe des Freitags sollen die Arbeiten zum Abschluss kommen. Anschließend soll noch eine Sicherheitsprüfung geben samt Abnahme durch einen Gutachter. Bei erwartungsgemäßem Verlauf soll die Freigabe der Strecke am Freitagabend erfolgen.

Bis dahin bittet die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest weiterhin um Verständnis: Allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern wird empfohlen, die weiträumige Umleitung über die A7 ab dem Autobahn-Kreuz Ulm/Elchingen und die A6 zu nutzen. Eine regionale Umleitung wird über die B10 in Richtung Geislingen/Steige empfohlen, da auf der Umleitungsstrecke ab der Anschlussstelle Merklingen mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Die Gegenfahrbahn der A8 in Fahrtrichtung München, der sogenannte Albaufstieg, ist von der Sperrung nicht betroffen. (AZ)