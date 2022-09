Schwerer Lkw-Unfall auf A8: Verkehr wird bei Dornstadt ausgeleitet

Nach einem schweren Unfall auf der A8 bei Merklingen ist die Autobahn aktuell gesperrt, der Verkehr wird ausgeleitet. Ein Lkw krachte in ein Stauende.

Auf der A8 bei Merklingen auf Höhe des Parkplatzes Widderstall ist am Montagnachmittag (19.09.) ein schwerer Unfall passiert. Die Autobahn ist aktuell gesperrt. Das berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Nach ersten Informationen prallte ein Lkw in ein Stauende. Der Verkehr in Richtung Stuttgart werde an der Autobahnmeisterei bei Dornstadt ausgeleitet. Entsprechend ist mit Stau und Behinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Polizei: Wir aktualisieren den Artikel, sobald uns neue Informationen vorliegen.