Frau muss pinkeln und baut Unfall: Zwei Verletzte und vier kaputte Autos

Einer Frau dauert es nach dem Lkw-Unfall auf der A8 im Stau zu lange und will überholen. Dabei kommt es zum Unfall. Das führt zum Stillstand des Verkehrs.

Bis in den Nachmittag hinein gab es Stau in und um Merklingen nach dem Lkw-Unfall am Montagmorgen auf der A8. Kurz nach 11 Uhr ereignete sich zudem ein Unfall mit zwei Verletzten auf der Landstraße in Richtung Laichingen zwischen den beiden Merklinger Zufahrten. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte im Stau überholen wollen und den Gegenverkehr übersehen, insgesamt vier Autos wurden beschädigt. Der Grund: Die Dame habe dringend aufs Klo müssen.

Die VW-Fahrerin war aus Richtung Laichingen kommend im Stau auf der Landesstraße zwischen der Abfahrt Lindenstraße und der Nellinger Straße, als sie plötzlich ausscherte, um die vor ihr stehenden Fahrzeuge zu überholen. Sie übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes und einen VW. Beide Autos streifte sie, der VW fuhr dadurch auf den Mercedes auf. In beiden Autos lösten die Airbags aus und verletzten zwei Insassen leicht. Schließlich prallte der Wagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin noch in ein viertes Auto.

Die Feuerwehr musste an zwei Fahrzeugen auslaufende Flüssigkeiten abbinden, ein Abschleppwagen musste zwei Autos mitnehmen, die nicht mehr fahrbereit waren.

Gegenüber anderen Unfallbeteiligten gab die Unfallverursacherin an, warum sie plötzlich im Stau anfing zu überholen. Sie musste dringend auf eine Toilette.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallermittlungen wurde die Straße in Richtung Laichingen rund eine Stunde und in Richtung Autobahn rund zwei Stunden gesperrt. Der Umleitungsverkehr von der Autobahn, der über Laichingen zurück auf die A8 wollte, musste durch Merklingen hindurch, was zu nahezu vollständigem Stillstand in Merklingen führte. Einige Autofahrer, aber auch Lastwagenfahrer, versuchten, durch die Wohngebiete in Richtung Autobahn zu gelangen. Auch auf den Feldwegen rings um Merklingen waren Dutzende Autos unterwegs, die den Stau umgehen wollten.

Angaben zur Schadenhöhe konnte die Polizei am Montag noch nicht machen.