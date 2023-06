Lkw-Brand nach Unfall: A8 in Richtung Ulm aktuell gesperrt

Auf der A8 in Richtung München kam es zu einem Lkw-Unfall. Anschließend geriet ein Laster in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Offenbar übersah ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen auf der A8 bei Merklingen einen Pannen-Lkw und stieß mit ihm zusammen. Der Lkw des Verursachers brannte aus, die Autobahn musste gesperrt werden.

Gegen 7.20 Uhr stand ein Sattelzug mit einer Panne auf dem Standstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung München. Ein weiterer Sattelzug war auf der rechten Fahrspur unterwegs und war zu weit rechts unterwegs, so dass er den komplett auf dem Standstreifen stehenden Pannem-Lkw streifte.

Lkw-Unfall auf A8: Kunststoff-Granulat verteilt sich auf die Fahrbahn

Der Sattelauflieger des Pannen-Lkw wurde seitlich aufgerissen und die aus Säcken mit Kunststoff-Granulat bestehende Ladung ergoss sich zum Teil auf die Fahrbahn. Der Lkw des mutmaßlichen Verursachers schlingerte noch rund 100 Meter über die Autobahn und kam dann ebenfalls auf dem Standstreifen zum Stehen.

Die Zugmaschine wurde durch den Zusammenstoß so beschädigt, dass sie in Brand geriet. Das Feuer griff auch auf den Sattelauflieger über. Die aus Zeitschriften bestehende Ladung geriet ebenfalls in Brand. Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge aus mehreren Albgemeinden wurden auf die Autobahn geschickt, um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben.

Großeinsatz der Feuerwehr auf der A8 bei Merklingen

Da anfangs nicht klar war, was wirklich passiert war, ging die Polizei von vier beteiligten Lastwagen aus. Für den mittelschwer verletzten Unfallverursacher kam ein Notarzt per Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen. Da die Sorge bestand, dass schweres Gerät benötigt wird, unterstützte die Feuerwehr Ulm mit einem weiteren Rüstwagen und einem Mobilkran.

Der Brand des Lkw war durch eine dunkelschwarze Rauchsäule rund zehn Kilometer weit zu sehen. Nach etwa einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Mit Löschschaum wurde der Lkw und die Ladung bedeckt, um dem Feuer die Suaerstoffzufuhr zu rauben.

Die Polizei sperrte die Autobahn kurz vor dem Parkplatz Albhöhe, um den Rettungskräften über die dortige Betriebszufahrt eine schnelle Zufahrt zur Einsatzstelle zu ermöglichen. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.