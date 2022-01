Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Stau auf A8

Eine 31-Jährige wurde bei dem Unfall bei Merklingen leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 32.000 Euro.

Auf der A8 bei Merklingen ist am Sonntagmorgen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen passiert. Zwei von drei Fahrstreifen mussten gesperrt werden. Es kam zu Stau und entsprechenden Behinderungen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr gegen 8.30 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem BMW in Richtung Stuttgart. Im Bereich Merklingen herrschte zähfließender Verkehr. Das nahm die BMW-Fahrerin laut Polizei zu spät wahr. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte sie ihr Auto vom mittleren Fahrstreifen nach rechts und prallte in die Leitplanken. Von dort wurde sie abgewiesen und kollidierte zunächst mit einem Opel-Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen.

Im weiteren Verlauf geriet der BMW auf den linken Fahrstreifen und stieß gegen den BWM einer 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verlor die 31-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Auf dem mittleren Fahrstreifen stieß sie mit einem weiteren BMW zusammen.

Bei dem Unfall erlitt die 31-Jährige Fahrerin des BMW leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der rechte und mittlere Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden und es kam zu einem erheblichen Rückstau. Die beiden Fahrzeuge der Marke BMW der Unfallverursacherin und der 31-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 32.000 Euro. (AZ)