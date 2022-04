Vollsperrung der A8 zwischen Ulm und Stuttgart: So geht es weiter

Wegen Felssturzgefahr ist die A8 zwischen Ulm und Stuttgart bei Merklingen voll gesperrt worden. Wie lange die Sperrung anhält, ist noch unklar.

Seit Dienstagnachmittag, 19. April, um 14 Uhr ist die A8 in Richtung Stuttgart wegen Felssturzgefahr voll gesperrt. Die Fahrt von Ulm nach Stuttgart über den Albabstieg zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen ist aktuell nicht möglich. Die Folge: Stau auf der Autobahn und die Umleitungsstrecken, vor allem die B10 über Geislingen, sind überlastet. Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar.

Wie ein Sprecher der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, sei im Zuge einer routinemäßigen Streckenkontrolle durch die Autobahnmeisterei festgestellt worden, dass sich kleinere Gesteinsbrocken am sogenannten Albabstieg gelöst hätten. Zwar seien keine Teile auf die Fahrbahn gefallen, jedoch sei die Gefahr von einem hinzugezogenen Geologen als so groß eingestuft worden, dass die Autobahn zeitnah gesperrt werden musste, erklärt der Sprecher.

A8-Sperrung bei Merklingen: Felssturzgefahr bei Routinekontrolle festgestellt

Derartige routinemäßige Streckenkontrollen würden beinahe täglich stattfinden. Dabei gehe es nicht nur um eine Felssturzgefahr. Es werde auch überprüft, ob sich Gegenstände oder tote Tiere auf der Fahrbahn befinden oder ob es entlang der Autobahn zu Beschädigungen an der Straße oder den Leitplanken gekommen ist.

Derzeit werde der betroffene Bereich des Drackensteiner Hangs von Experten untersucht – darunter jener Geologe und eine Spezialfirma. Die sollen nun einordnen, wie viel Gestein gesichert werden muss. Der genaue Umfang sei noch nicht bekannt. Je nachdem, was dabei herauskommt, wird sich das auch auf die Dauer der Vollsperrung auswirken. "Das wird sich, denke ich, im Laufe des heutigen Abends herauskristallisieren", so der Sprecher am Dienstag gegen 16.30 Uhr.

Wie geht es nach der A8-Sperrung am Drackensteiner Hang weiter?

Eine Vollsperrung auf unbestimmte Zeit werde es aber wohl nicht sein. Er geht davon aus, dass sich die Gefahr "innerhalb weniger Tage" beseitigen lässt. Der Sprecher rechnet auch nicht damit, dass dafür eine Sprengung bestimmter Felsbereiche notwendig sein wird. Womöglich könnte die Situation "händisch" mit dem Einsatz von Meißeln oder Presslufthammern entschärft werden, indem betroffenes Gestern abgetragen wird.

Für Verkehrsteilnehmer hatte die plötzliche Vollsperrung in Richtung Stuttgart erhebliche Auswirkungen: Bei Merklingen wurde der Verkehr ausgeleitet. Auf der A8 bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern bis nach Ulm/Dornstadt. Doch auch die Umleitungsstrecken waren "heillos überlastet", allen voran die B10 und die B466 über Geislingen und Bad Ditzenbach. Die Gegenfahrbahn der A8 in Fahrtrichtung Ulm beziehungsweise München, der sogenannte Albaufstieg, ist von der Sperrung nicht betroffen.