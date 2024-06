Das Ende einer Ära: Brauerfamilie Kolb aus Meßhofen bricht ihre Zelte ab

Plus Die Tradition des Braugasthofs wird fortgeführt, doch unter neuer Regie. Clemens Kolb hat sich intensiv um Nachfolger bemüht. Im Gespräch redet er über die Gründe für den Rückzug.

Clemens Kolb repräsentiert die fünfte Generation seiner Familie, die im Roggenburger Ortsteil Meßhofen den Brauereigasthof führt. Von barock anmutender Statur und beim Treffen wie immer in Lederhos'n gekleidet, ist er geradezu die idealtypische Verkörperung eines Braumeisters alter Schule. Dass er seine Biere in Bügelflaschen abfüllt, passt perfekt zu seinen Grundsätzen, wonach er sich der handwerklichen Traditionen seines Gewerbes verpflichtet fühlt. „Meine Biere“ – er braut die beiden Sorten Märzen und Weizen – „haben Ecken und Kanten“, wird er im Laufe des Gesprächs anmerken, „manche mögen’s, andere nicht“.

Es waren immer ausreichend viele, um die kleine Brauerei am Leben zu halten. „Ich schaffe hier, seit ich 15 bin, jetzt bin ich 63“, erklärt Kolb. Er könne nicht verleugnen, dass die Kräfte inzwischen nachgelassen hätten, gesundheitlich zwicke es mal hier, mal da. Bereits vor fünf Jahren haben er und seine seit einigen Jahren als Erzieherin tätige Frau Margit daher mit der Suche nach möglichen Nachfolgern begonnen: „Kein leichtes Unterfangen, wie Sie sich vorstellen können.“ Tausende Betriebe jeglicher Größe und Branche steckten derzeit in dieser Situation. Seine drei Kinder haben alle abgewunken.