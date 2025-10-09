Bayerischer Staatsehrenpreis: Metzgerei Klein zählt zu den besten Fleischereien in Bayern

Es gab einmal drei Metzgereien im Nersinger Ortsteil Straß, aber das ist lange her. Heute existiert dort nur noch eine, aber das ist eine besondere: die Metzgerei Klein an der Hauptstraße. Besonders ist sie aus mehreren Gründen. Einer davon ist, dass es im Landkreis Neu-Ulm außer der in Straß nur noch zwei andere Metzgereien gibt, die selbst schlachten, wie Joseph Klein, der Seniorchef, berichtet. Um selbst schlachten zu dürfen, bedarf es eines EU-Zertifikats. Die Kleins haben ein solches. Ein anderer Grund ist, dass die Metzgerei Klein kürzlich mit dem bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet wurde, was nur den wenigsten zuteilwird.

In der Metzgerei Klein im Ortsteil Straß arbeiten insgesamt 40 Angestellte

„Wir gehören dieses Jahr zu den zehn besten bayerischen Metzgereien“, sagt Maria, die Frau von Joseph Klein senior, durchaus mit Stolz. Joseph Klein junior kümmert sich um das Schlachten und er wird auch einmal die Metzgerei übernehmen, wenn sich die Eltern aus dem Geschäft zurückziehen. „Wir sind sehr froh darüber, so etwas ist heute ja keine Selbstverständlichkeit mehr“, so die Mutter.

Gemetzgert wird in der Familie Klein seit 1894, wie Joseph Klein senior weiß. Zum Beispiel habe ein Opa einst in Autenried mit diesem Job angefangen, und zwar im Gasthaus Sommerkeller. Früher war die heutige Straßer Metzgerei quasi um die Ecke herum ein paar Häuser weiter ansässig. „Da hatten wir 70 Quadratmeter, heute haben wir rund 200“, sagt Maria Klein. „Vor zehn Jahren sind wir hierher an den neuen Standort gezogen, auf das ehemalige Gelände der Munitionsanstalt“, weiß der Junior. „Und das hat sich bewährt.“

Die Metzgerei besteht aus Schlachthaus, Laden und Imbiss, ein echter Betrieb, in dem die Kleins nicht nur selber arbeiten, sondern insgesamt auch 40 Angestellte haben. Dabei sind neben Joseph Klein Junior noch drei Mitarbeiter fürs Metzgern zuständig. „Wir machen hier alles selbst“, sagt dieser und der Vater ergänzt: „Wir legen sehr großen Wert auf Qualität. Wir wollen unsere Produkte ja auch selbst essen.“

Wegen der Qualität hat die Straßer Metzgerei, die es insgesamt seit 74 Jahren am Ort gibt, auch den besonderen Preis erhalten. „Wir haben fünf Jahre in Folge bei der Bewertung die Höchstpunktzahl erreicht und deshalb die höchste Auszeichnung erhalten“, erläutert der Senior. „Man muss Proben an den bayerischen Fleischerverband einschicken und dann kommen Vertreter von diesem zur neutralen Kontrolle her und begutachten alles.“ Die Auszeichnung bekamen die Kleins in der Münchner Residenz von der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber überreicht.

Im Sommer stehen für die Nersinger Metzgerei Feste auf dem Programm

Die Auszeichnung ist auch ein Lohn für die schwere Arbeit, die in einer Metzgerei geleistet wird. „Wir fangen jeden Morgen um 5 Uhr an und dann geht es durch bis 19 Uhr“, berichtet Joseph Klein senior. „Am Montagmorgen wird geschlachtet, am Dienstag wird zerlegt und wursten tun wir die ganze Woche über“, fügt sein Sohn an. Speziell in der Sommerzeit stehen jede Menge Feste auf dem Programm und auch die werden vielfach von der Metzgerei Klein beliefert. Immerhin gönnt die Familie sich und den Angestellten zu Jahresbeginn, über Pfingsten und im August jeweils ein paar Tage Ruhe. Ansonsten ist Betrieb und die vielfältigen Aufgaben, zu denen natürlich auch Büroarbeit gehört, müssen bewältigt werden.

In Straß gibt es keine andere Metzgerei und auch sonst keine wirkliche Konkurrenz. „Supermärkte, zum Beispiel in Nersingen, sind für uns keine Konkurrenz“, sagt Joseph Klein junior selbstbewusst. „Wer hier einkauft, kommt her, weil er das will. Zum Teil kommen die Leute von recht weit her.“