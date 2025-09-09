Wenn das Metzgerhandwerk plötzlich „cool“ wird

Viele Metzgereien geben auf, doch die Metzgerei Schmid in Pfuhl trotzt dem Trend – und baut aus. Sie übernimmt Anfang Oktober die Fleischtheke im Pfuhler Rewe-Markt. „Die lag mir schon immer am Herzen“, sagt Chefin Cornelia Schmid. Sie wird bisher vom Burlafinger Metzger Henke betrieben. „Ich hatte ihm schon länger gesagt, wenn er aufhört, dann soll er an mich denken.“ Künftig betreibt Schmid vier Fleischtheken in Rewe-Märkten und baut zudem den Hauptstandort in Pfuhl um.

Die Metzgerei Schmid in Pfuhl existiert bereits seit 1919

Selbstbewusst sagt Cornelia Schmid, ihre Metzgerei sei mittlerweile die einzige, die noch im Neu-Ulmer Stadtgebiet produziere. Immerhin gibt es den Betrieb bereits seit 1919 und er wird in nunmehr vierter Generation familiär geführt. Die nächste Generation arbeitet bereits mit. Sohn Lous ist zwar erst 14, doch er schnuppert während der Ferien schon mal rein in den Betrieb. „Wir sind ein junges Team“, sagt die Chefin. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen allein im Metzgereibereich 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nicht wenige Metzger geben den Betrieb auf, weil es Probleme mit der Nachfolge gibt, wenn der eigene Nachwuchs nicht in den Betrieb einsteigen will. Oft kommt noch ein weiteres Problem hinzu, erklärt Steffen Mittnacht, Co-Chef der Metzgerei Schmid: „In älteren Betrieben hat sich nicht selten ein gewisser Investitionsstau angesammelt, der nicht so leicht zu beheben ist.“ So gesehen hatte das Unternehmen Schmid Glück im Unglück: Nach einem Brand im Jahr 2016 „wurde die Produktion auf neue Füße gestellt“.

Ohnehin gebe man sich Mühe, mit der Zeit zu gehen, und auch technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Das Digitalzeitalter hat längst auch im Fleischereibetrieb Einzug gehalten. Die Bestellvorgänge werden beispielsweise mit dem Tablet abgewickelt, was täglich 50 Blatt Papier spare. Und es hat einen interessanten Nebenaspekt: Junge Menschen empfinden das altehrwürdige Handwerk wieder als attraktiv, ja sogar „cool“, wenn man sich auf der Höhe der Zeit bewege. Mittnacht: „Damit kann man auch junge Menschen motivieren. Traditionell und modern, so sehen wir uns.“

Das Metzgerhandwerk kann plötzlich cool wirken

Mittlerweile schreibt die Metzgerei Stellen in den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram aus, sie hat sogar ein eigenes Video produziert und dafür etwas Geld in die Hand genommen: „Das hat voll eingeschlagen“, freut sich Chefin Cornelia Schmid. Derzeit gebe es vier Auszubildende im Verkauf, was sehr außergewöhnlich sei. „Gefühlt“ werde es besser mit dem Nachwuchs, auch qualitativ.

Was den Erfolg des Geschäftes betrifft, so hat sich die Metzgerei breit aufgestellt, denn sie unterhält noch einen Cateringbetrieb, der Feste ebenso beliefert wie Kindergärten und Schulen. Dabei werde auf Bodenständiges gesetzt. „Wir sind ein wenig hemdsärmeliger“, sagt Steffen Mittnacht, „wir machen nicht auf Schicki-Micki, sondern setzen mehr auf Schnitzel und Fleischküchle. Das können wir gut.“

Am Standort Pfuhl wird das Speiseangebot ausgebaut

Und das Arbeitsfeld wird mit der neuen Fleischtheke in Pfuhl noch ein wenig größer. Bisher ist die Metzgerei in den Rewe-Märkten in der Glacis-Galerie, in Ludwigsfeld und Oberkirchberg vertreten. Nun eben auch in der unmittelbaren Umgebung in Pfuhl. Nach den Worten von Cornelia Schmid tue sich der Lebensmittelriese schwer, Metzger für seine Fleischtheken zu bekommen.

Am Hauptstandort von Schmid steht zudem ein Umbau an. Dort wird voraussichtlich die Theke verkleinert und der Imbissbereich erweitert, denn es gebe eine große Nachfrage. Allerdings existiere noch kein Zeitplan, zumal die räumlichen Möglichkeiten etwas begrenzt sind. Mit einem vergrößerten Speisebereich kehrt man sozusagen ein Stück weit zu den Wurzeln zurück, denn das Gebäude beherbergte einst das Gasthaus zum Löwen. „Aber eine richtige Wirtschaft werden wir nicht mehr“, versichern Steffen Mittnacht und Cornelia Schmid. Zur weiteren Entwicklung in ihrer Branche sagt die Chefin: „Ich glaube an unser Geschäft, ich habe keine Angst vor der Zukunft.“