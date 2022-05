Anhänger vor Wochen geklaut, jetzt frisch lackiert zurückgebracht

Ein mit Kies beladener Anhänger wurde vor Wochen gestohlen. Jetzt ist er wieder zurück - frisch lackiert. Doch noch immer fehlt etwas. Die Polizei ermittelt.

Frisch lackiert ist ein in Mietingen im Landkreis Biberach gestohlener Anhänger an Ort und Stelle wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei mitteilt, stand der Hänger am 20. April am Straßenrand der Schemmerberger Straße in Richtung Baltringen. Beladen war der etwa vier Meter lange, zweiachsige Anhänger mit mehreren Tonnen Kies. Der Dieb hängte den Anhänger an eine unbekannte Zugmaschine an und fuhr damit weg. Seitdem fehlte davon jede Spur.

Am Montag, 16. Mai, stand der Anhänger wieder an derselben Stelle, wo er geklaut wurde. Was bei der Rückkehr allerdings fehlte, war der Inhalt: das Kies. Der Dieb hatte darüber hinaus die blauen Seitenwände und die rote Deichsel neu lackiert.

Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb machen können. (AZ)