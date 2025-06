Kind stürzt mit Mountainbike und muss verletzt ins Krankenhaus

Nach einem Unfall am Montag in Mietingen (Kreis Biberach) kam ein Neunjähriger verletzt ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Junge mit seinem Mountainbike in der Straße Oberer Wasserfall unterwegs gewesen sein. Im Bereich eines Treppenabgangs sei ihm wohl das Vorderrad weggerutscht und das Kind stürzte samt Fahrrad. Dabei zog sich der Neunjährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Jungen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Am Mountainbike sei wohl bis auf einen verdrehten Lenker kein Schaden entstanden. (AZ)

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mountainbike Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis