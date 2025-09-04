Mit 100 Jahren hat Ruth Kässbohrer aus Senden nur einen Wunsch

„Jeden Tag gesund aufstehen solange ich lebe“ - so lautet die spontane Antwort der Jubilarin Ruth Kässbohrer aus Senden auf die Frage, was man sich eigentlich nach einem Jahrhundert Lebenszeit noch wünscht. Am Donnerstag hat sie ihren runden Geburtstag gefeiert. Besonders wichtig war ihr an diesem Ehrentag, dass die ganze Familie, also ihre Kinder mit Familien, Enkeln und Urenkeln, zum Feiern in ihrem Haus zusammenkam.

