Baustelle mitten im Zentrum: So laufen die Arbeiten im Ulmer Hauptbahnhof

„Wie kommt man zu Gleis 1?“, fragt eine Passantin vor dem Ulmer Hauptbahnhof. Das Bahnhofsgebäude kann schon seit knapp einem Jahr nicht mehr betreten werden: Im Oktober 2024 erfolgte der offizielle Spatenstich, seitdem laufen die Arbeiten im Gebäude des Hauptbahnhofs auf Hochtouren. Es soll heller und freundlicher werden und vor allem mehr Aufenthaltsraum für die Reisenden bieten. Auch Rolltreppen in die Unterführung wird es geben.
