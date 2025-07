Nach einer magischen Lichterserenade geht die Party in Neu-Ulm weiter: Hält das Wetter auch am Schwörmontag?

So kann es weitergehen: Die Lichterserenade sorgte am späten Samstagabend für eine festliche Stimmung an der Donau. Und obwohl es am Nachmittag etwas ungemütlich geworden war, blieb es trocken, als tausende Lichter an den Zuschauern vorbeischwammen. Ausgelassene Stimmung herrschte auch unter den Feiernden in Neu-Ulm bei Rock am Petrus und auf dem Schwal.

Am Montag gehen die Schwörfeierlichkeiten ihrem Höhepunkt entgegen: Auf die Schwörrede des Ulmer Oberbürgermeisters folgt das Nabada auf der Donau. Laut aktuellen Wettervorhersagen bleibt es zumindest am Nachmittag trocken. (dtp)

Icon Galerie 51 Bilder Die schönsten Fotos vom Samstagabend