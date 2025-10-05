Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Mit Tuba und Gitarre: Klassische Meisterwerke überraschend neu interpretiert

Ulm

Mit Tuba und Gitarre: Klassische Meisterwerke überraschend neu interpretiert

Das Duo „Spielwerk“ hat seine Deutschlandpremiere in Ulm gegeben. Das Publikum zeigte sich begeistert.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Malte Höfig und Karl-Wilhelm Hultsch begeisterten bei ihrem Auftritt in Gögglingen-Donaustetten.
    Malte Höfig und Karl-Wilhelm Hultsch begeisterten bei ihrem Auftritt in Gögglingen-Donaustetten. Foto: Dagmar Hub

    Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Astor Piazzolla haben für Gitarre und Tuba komponiert. Nein, weit gefehlt, natürlich nicht: Denn die heutige Tuba wurde erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Der aus Ulm stammende Gitarrist Malte Höfig und der in Dresden geborene Tubist Karl-Wilhelm Hultsch, beide Absolventen des Salzburger Mozarteums, gehen neue Wege: Ihr Ensemble „Spielwerk“ ist vermutlich das erste Duo überhaupt, das Werke – auch klassische – für eine Kombination dieser beiden Instrumente arrangiert und aufführt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden