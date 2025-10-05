Mit Tuba und Gitarre: Klassische Meisterwerke überraschend neu interpretiert

Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Astor Piazzolla haben für Gitarre und Tuba komponiert. Nein, weit gefehlt, natürlich nicht: Denn die heutige Tuba wurde erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Der aus Ulm stammende Gitarrist Malte Höfig und der in Dresden geborene Tubist Karl-Wilhelm Hultsch, beide Absolventen des Salzburger Mozarteums, gehen neue Wege: Ihr Ensemble „Spielwerk“ ist vermutlich das erste Duo überhaupt, das Werke – auch klassische – für eine Kombination dieser beiden Instrumente arrangiert und aufführt.

