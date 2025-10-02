Das Donaubad steht am Wochenende im Zeichen des Mittelalters

Am ersten Oktoberwochenende lädt das Donaubad in Neu-Ulm zu einer Zeitreise ein. Der Samstag, 4. Oktober, und Sonntag, 5. Oktober, stehen im Saunabereich des Freizeitbads ganz im Zeichen des Mittelalters. Es gibt zahlreiche Attraktionen: mittelalterliches Schwitzen wie in vergangenen Zeiten, Bogenschießen, Showkämpfe, Gauklerei und leckere Speisen. „Kommet zur Rast in der zusätzlichen mittelalterlichen Schwitzburg bei Ritter Marcello“, verspricht die Ankündigung.

Im Donaubad in Neu-Ulm sind Ritter und eine Feuershow zu sehen

Showeinheiten gibt es von 12.15 Uhr stündlich bis 21.15 Uhr, beispielsweise magisches Gauklerspiel, historische Kampfkünste, Ritter im Hochmittelalter oder am Abend die Show „Feuerliches Spectaculum“. Dazu gibt es einen speziellen Aufgussplan. Das Saunapersonal ist an diesem Event-Wochenende entsprechend mittelalterlich gekleidet. Täglich von 11.30–14.30 Uhr & 17.30–20.30 Uhr (in dieser Zeit ist die normale Speisekarte nicht im Einsatz). (AZ)