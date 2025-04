Aus dem Spektakulum zu Roggenburg wird das Spektakulum zu Weißenhorn: Die Veranstalter des Mittelaltermarkts haben ihr Event nach zwei Ausgaben in den Jahren 2022 und 2023 dieses Jahr nach Weißenhorn verlegt. Als Grund führt Organisator Kevin Gross aus Biberach in einer Mitteilung die allgemein gestiegenen Kosten unter anderem für Versorgung an.

