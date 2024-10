Viele Frauen sind traurig: Mrs Sporty in Ulm macht dicht

Das Konzept verleiht Mrs Sporty ein Alleinstellungsmerkmal: Ein Fitness-Studio, das keine „Muckibude“ ist, sondern auf Frauen zugeschnitten. Eine sichere Umgebung, in der sich jede Frau wohlfühlen soll und sich akzeptiert und respektiert fühlen könne. So wird zumindest geworben. Bis jetzt. Doch in Ulm gibt es das Konzept bald nicht mehr.

Per E-Mail wurde die Kundschaft informiert, dass Ende des Jahres das Studio in der Kammachergasse schließt. „Einer der Gründe ist, dass es uns leider in der Vergangenheit trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, unser Team langfristig in der Form zu verstärken, sodass es unserem Anspruch an Betreuung gerecht wird.“

Mrs Sporty - in Ulm bald Vergangenheit

Seit 2006 gab es eine Filiale in Ulm. Vor Jahren wurde eine Niederlassung in der Neu-Ulmer Schützenstraße geschlossen.. Mrs Sporty ist nach eigenen Angaben Europas führende Frauenfitness- und Gesundheitsmarke. Mit über 200 Fitnessstudios und 62.000 Mitgliedern ist Mrs. Sporty in fünf Ländern vertreten. In der Region ist die Marke künftig nicht mehr vertrete. Der Inhaber und Franchisenehmer mit Sitz in München war zunächst für unsere Redaktion nicht zu erreichen. (AZ)