Brücke wird abgebaut: A8 zwischen Stuttgart und Ulm am Wochenende gesperrt

Achtung, Autofahrer! Auf der Autobahn A8 zwischen Stuttgart und Ulm kommt es am Wochenende zu einer nächtlichen Sperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Autofahrer aufgepasst: Die A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist am anstehenden Wochenende in Fahrtrichtung München nachts komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Es ist mitunter an den Ausfahrten mit Stau und Behinderungen zu rechnen.

Der Grund für die Sperrung: Eine provisorische Brücke oberhalb der Autobahn wird entfernt. Über jene Brücke wurde eine Entwässerungsleitung für den Bau der neuen Filstalbrücke geführt. Die wird nun aber nicht mehr benötigt und kann bei einer nach Angaben der Deutschen Bahn "kurzen Nachtaktion" abgebaut werden.

A8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt nachts gesperrt

Dafür aber müsse die A8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Samstag, 26. November, um 21 Uhr und endet am Sonntag, 27. November, um 7 Uhr. Der Autobahnparkplatz an der Behelfsbrücke kann von Freitag, 25. November, um 9 Uhr, bis Montag, 28. November, 17 Uhr, nicht angefahren werden.

Um die A8-Sperrung so kurz wie möglich zu halten, sei der Abbau eng mit der Autobahn GmbH des Bundes abgestimmt, heißt es in der Mitteilung der Bahn. Hintergrund des Ganzes ist die neue ICE-Trasse Wendlingen–Ulm, die am 11. Dezember in Betrieb geht. Eines der bekannteren Bauwerke dieser neuen Strecke ist jene Filstalbrücke. Über den Köpfen der Verkehrsteilnehmer auf der A8 ist sie am Albaufstieg in den vergangenen Jahren entstanden: zwei knapp 500 Meter lange und 85 Meter hohe Brückenbauwerke. (AZ)

