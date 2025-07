Leiche? Puppe löst Großeinsatz der Polizei aus

Wegen einer vermeintlichen Leiche ist es am vergangenen Freitag bei Mühlhausen im Landkreis Göppingen zu einem Großeinsatz gekommen. Um 10.30 Uhr war eine Schulklasse an der Fils unterwegs. Hierbei konnte durch einige Schüler ein vermeintlich lebloser Körper im Fluss gesichtet werden. Vor Ort konnte zunächst nicht verifiziert werden, ob es sich um eine Leiche oder um eine Puppe handelt. Kurze Zeit später konnte durch die Polizei Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich mutmaßlich um eine Silikonpuppe. Hintergründe zur Herkunft der Puppe sind nicht bekannt, so die Polizei. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großeinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis