Landkreis Neu-Ulm Gebühren, Biotonne, Gelber Sack: Das ändert sich beim Müll im Kreis Neu-Ulm

In elf Kommunen kümmert sich vom nächsten Jahr an der Landkreis um den Abfall – und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Gebühren. Allerdings wird es in Zukunft für alle teurer.