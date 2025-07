Drogeriekonzern Müller investiert in Ulm

Das Ulmer Unternehmen Müller treibt die Automatisierung seiner Logistikprozesse voran. Am zentralen Standort in Ulm wird laut einer Mitteilung in eine hochmoderne Logistikanlage investiert. Am Logistikstandort Ulm werden Artikel aus verschiedenen Lagern konsolidiert, kommissioniert und für den europaweiten Multichannel-Versand vorbereitet. Die neue Anlage unterstützt diese Prozesse mit hoher Effizienz und Flexibilität – auch mit Blick auf das wachsende Onlinegeschäft. Im ersten Bauabschnitt umfasst das System 46.000 Behälterstellplätze und 120 Robotern.

Neue Logistik mir Robotern bei Müller In Ulm

Die automatische Anlage sei o ausgelegt, dass sie mit einer vergleichsweise geringen Anzahl an Robotern einen hohen Durchsatz ermöglicht. Die vollständige Inbetriebnahme ist nach nur 20 Wochen Projektlaufzeit bereits für Oktober 2025 vorgesehen. Darüber hinaus wurden zwischen Müller und Element Logic langfristige Servicevereinbarungen abgeschlossen, um den dauerhaften Betrieb der Anlage abzusichern. Mit dieser Investition stärke Müller gezielt seine logistische Leistungsfähigkeit und setze ein klares Zeichen für moderne, nachhaltige und skalierbare Lagerautomatisierung im Handel. Die Höhe der mutmaßlichen Millioneninvestition wurde nicht genannt.

Zuvor Lidl: Neuer Chefposten bei Müller vergeben

Die neue Technik hat einen neuen Chef: Zum 1. August 2025 übernimmt Christian Begerow (42) die Position Logistikleiter International bei der Drogerie Dienst Ulm. .Zuletzt war er als Geschäftsführer der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG für eine Region mit rund 75 Filialen in Berlin verantwortlich – einschließlich der Ressorts Vertrieb, Logistik, Immobilien, Personal und Warengeschäft mit insgesamt etwa 1.800 Mitarbeitenden. Bei Müller berichtet er direkt an die Mitglieder der Geschäftsleitung, Elke Menold und Niklas Mehnert. (AZ)