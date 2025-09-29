Mann entsorgt illegal Hausmüll am Autobahnrastplatz Buchwald-Ost

Ein Müllsünder ist am Sonntag an der Autobahn bei Neu-Ulm erwischt worden. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge einen Mann, der auf dem Autobahnrastplatz Buchwald-West drei große gelbe Müllsäcke in die dort für Reisende aufgestellten Mülltonnen schmiss. Die Behälter sind für Reiseabfälle vorgesehen, was dort auch mit entsprechenden Schildern verdeutlicht wird.

Die Verkehrspolizei Günzburg ermittelt jetzt gegen den Müllsünder

Der Zeuge sprach den Mann, worauf dieser in sein Auto stieg und das Weite suchte. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg stellte schließlich fest, dass die Müllsäcke Hausmüll enthielten und somit nicht ordnungsgemäß abgelagert wurden. Da das Kennzeichen sowie eine Personenbeschreibung des Täters bekannt sind, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet. Den Verantwortlichen erwarten ein Bußgeld und die Entsorgungskosten durch die Straßenmeisterei. (AZ)