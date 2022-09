München 1972: Sprinterin des SSV Ulm gewann vor 50 Jahren Gold bei Olympia

Lokal Bei den Spielen in München 1972 holte Christiane Krause Gold mit der Staffel. Dass sie überhaupt laufen durfte, verdankt sie auch ihrer berühmten Teamkollegin Heide Rosendahl.

Die Olympischen Spiele 1972 in München waren besondere Spiele. Wegen der Entführung von elf israelischen Delegationsmitgliedern durch die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September und dem tragisch misslungenen Versuch, die Geiseln zu befreien. Bis dahin waren es aber sehr offene und fröhliche Spiele mit vielen Erfolgen auch für die bundesdeutschen Athleten – zum Beispiel für die Goldsprinterin Christiane Krause vom SSV Ulm 1846, die allerdings bei den Spielen für den ASC Darmstadt startete.