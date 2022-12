München/Ulm

10:49 Uhr

So war die erste Fahrt von Go-Ahead auf der Strecke München–Ulm

Go-Ahead hat in Langweid ein Bahnbetriebswerk gebaut. Dort werden die Siemens-Elektrotriebwagen gewartet.

Plus Die Menschen johlen, als der erste Zug von Go-Ahead startet. Drinnen macht der Lokführer launige Ansagen. Und ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn lästert.

Von Sebastian Mayr

Als der hellblaue Zug auf Gleis 17 im Münchner Hauptbahnhof einrollt, pfeifen und johlen die Menschen am Bahnsteig. Von 2008 an fuhr der Fugger-Express von DB Regio auf der Strecke, am frühen Sonntagmorgen um 0.06 Uhr startet Go-Ahead den Linienbetrieb. Beziehungsweise: ein paar Minuten später.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

