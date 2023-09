Ulmer Klimaaktivistinnen befestigen Protest-Banner an Mercedes-Stern auf IAA

In Ulm hatten sie den Verkehr lahmgelegt, auf der IAA in München erregen sie mit ihrem Protest aufsehen: Diese Gruppe steckt hinter den Aktionen.

Zwei Klimaaktivistinnen aus Ulm haben mit einer Plakataktion bei der Autoausstellung IAA in München Aufsehen erregt. Die beiden jungen Frauen kletterten am Samstag gegen 15.30 Uhr am Stand von Mercedes-Benz auf dem Wittelsbacherplatz hoch und befestigten am etwa zwei Meter hohen Mercedes-Stern ein Banner mit dem Schriftzug "Mit Vollgas in die Klimahölle". Etwa zwei Stunden später holte die Polizei die Aktivistinnen vom Gerüst, während der gesamten Protestaktion war der Hof der Residenz gesperrt. Es ist nicht der erste Auftritt dieser Gruppe – im Juli hatte sie den Verkehr in Ulm lahmgelegt.

149 Bilder IAA Mobility 2023: Ein Messerundgang in Bildern Foto: Alexander Kaya

Die Aktivistinnen fordern in einer Pressemitteilung, dass sich der Autokonzern zu einem Verkehrswendebetrieb wandelt, der Straßenbahnen, Busse und innerstädtische Seilbahnen fertigt. Die Gruppe nennt sich "Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags", sie hatte vor einem Auftritt von Bundesverkehrsminister Volker Wissing in Ulm Mitte Juli mit einer Kletteraktion auf einer Schilderbrücke die Adenauerbrücke blockiert. Damals traten die Aktivistinnen und Aktivisten anonym aus, nun nennen sie ihre Namen.

Protest mit Kletteraktion von Ulmer Gruppe auf IAA in München

"Nach diesem Sommer voller Überschwemmungen und Waldbrände mit einer PR-Veranstaltung fossile Abhängigkeit feiern? Das ist völlig daneben", wird die beteiligte Aktivistin Ronja May, 22, zitiert. Ihre 20 Jahre alte Mitstreiterin Lena Mapler kritisiert die Elektromobilität: "Wir brauchen keine bloße Antriebswende. E-Autos sind genauso gefährlich, platzhungrig und laut wie Verbrenner. Und viel teurer – sollen ärmere Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, Autokonzernen nun noch mehr Geld geben?"

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung IAA-Gegner haben am Samstag in München mit Blockaden und weiteren Aktionen gegen die Auto- und Mobilitätsmesse demonstriert. Video: dpa

Nach Angaben der Münchner Polizei wurde der Protest mit einer "technisch aufwendigen und personalintensiven Aktion" gegen 17.20 Uhr von Feuerwehr und Polizei beendet, auch eine Drehleiter sowie ein Sprungkissen seien zur Absicherung zum Einsatz gekommen. Gegen die Frauen werd wegen Hausfriedensbruches und eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Der Protest war eine von mehreren Aktionen von Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf der IAA. (AZ)