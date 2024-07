Schneller fertig als gedacht: Münchner Straße in Ulm ist freigegeben

Seit März war die Münchner Straße zwischen Willy-Brand-Platz und der Kreuzung mit der Neuen Straße/Basteistraße eine Baustelle. Anfang Juli sah alles nach einer pünktlichen Fertigstellung aus, jetzt ist es sogar noch schneller gegangen: Die ausführende Baufirma in der Münchner Straße war schneller als gedacht und wurde bereits Ende vergangener Woche fertig.

Münchner Straße in Ulm ist wieder in beide Richtungen befahrbar

Somit ist der Knotenpunkt an der Olgastraße wieder komplett nutzbar. Auch die Zufahrt von der Wielandstraße in die König-Wilhelm-Straße ist wieder möglich. Über das Wochenende blieb laut Stadt zwar noch die Einbahnstraßenregelung bestehen, aber seit Montag ist die Münchner Straße wieder in beide Richtungen befahrbar.

Die neu erstellten Radfahrstreifen schließen eine Lücke im Ulmer Radwegenetz. Auch der Fahrbahnbelag in der Münchener Straße wurde erneuert, neue Verkehrsinseln eingebaut und bestehende erweitert sowie unterirdisch ein Abwasserkanal saniert. Für die Radspuren sind zwei Fahrstreifen für die Autos weggefallen. Für Letztere gibt es jetzt nur noch eine Spur in jede Richtung.