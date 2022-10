Brandstifter stirbt überraschend in der Klinik: Wie kam er zu Tode?

Die Staatsanwaltschaft hat die Umstände des überraschenden Todes des 36-Jährigen untersucht. Jetzt berichten die Ermittler ausführlich, wie es dazu kommen konnte.

Nach dem Tod eines mutmaßlichen Brandstifters in einer Klinik hat die Staatsanwaltschaft Ulm nun die Ermittlungen eingestellt. Weder den Polizeibeamten noch den beteiligten Ärzten und Krankenpflegern treffe ein Verschulden am tragischen Tod des 36-Jährigen, heißt es in einer ausführlichen Mitteilung am Donnerstag.

Wie berichtet, soll der 36-Jährige sich am 14. März 2022 in suizidaler Absicht Schnittwunden am Hals und den Armen zugefügt haben und anschließend das von ihm mit seiner Familie bewohnte Mehrparteienhaus in der Munderkinger Altstadt in Brand gesetzt haben. Zeugen hatten ihn und eine 80-jährige Mitbewohnerin retten können. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann ins Universitätsklinikum Ulm eingeliefert.

Am Morgen des Folgetags hätten ihm zwei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ulm im Aufwachraum des Klinikums die vorläufige Festnahme wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes eröffnet. Kurz danach sei der 36-Jährige aus seinem Zimmer geflüchtet. Die Polizisten hätten jedoch umgehend verfolgt.

Mann stürzte auf der Flucht in der Klinik: Polizisten können ihn allein nicht halten

Der Mann soll sich zwischenzeitlich mit einem herumstehenden Stuhl "bewaffnet" haben. Einen Polizisten habe er mit mehreren Faustschlägen verletzt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter. Auf seiner Flucht sei der 36-Jährige nach etwa 100 Metern gestürzt. Beide Polizisten und weitere nacheilende Mitarbeiter der Klinik hätten ihn einholen können und – trotz heftiger Gegenwehr – bäuchlings am Boden halten können.

Jedoch sei es beiden Polizisten allein nicht gelungen, "den sich heftigst wehrenden und sehr muskulösen, kräftigen Mann unter Kontrolle zu bringen". Drei Pflegekräfte hätten daraufhin spontan mitgeholfen, ihn am Boden zu fixieren. Sie hätten sich auf seine Beine und sein Gesäß gesetzt. Die Beamten seien mit jeweils einem Knie auf den Schulterblättern des Mannes gekniet. Alle seien dabei darauf bedacht gewesen, seinen Oberkörper bewusst freizuhalten, um einen lagebedingten Erstickungstod zu verhindern, heißt es.

Trotzdem sei es dem Mann gelungen, einen Polizisten zweimal "heftig" in den Unterarm zu beißen. Zu fünft sei ihnen schließlich gelungen, ihm Handschließen anzulegen. Am Boden soll der Mann keine erkennbaren Verletzungen erlitten haben. Er soll weder Atemnot noch sein Bewusstsein verloren haben. Vielmehr habe er fortwährend laut herumgeschrien und Verschwörungstheorien verbreitet.

36-Jähriger soll aus dem Aufwachraum heraus Verschwörungstheorien verbreitet haben

Der 36-Jährige soll sich zu dieser Zeit "wahrscheinlich in einer hochpsychotischen Phase" befunden haben. Erst nachträglich sei bekannt geworden, dass der Mann aus dem Aufwachraum heraus über sein Handy live Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und einem unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang ins Internet gestreamt haben soll.

Zwei weiter hinzugeeilte Ärzte hätten "dem kaum zu bändigenden Mann" Beruhigungs- und Narkosemittel gespritzt. Nach etwa einer Minute sei der Widerstand des Mannes erlahmt. Die Handschellen hätten ihm daraufhin abgenommen werden können. In Rückenlage sei er auf ein Krankenbett gelegt und zurück in den Aufwachraum geschoben worden. Dort wurde dann laut Staatsanwaltschaft an die zentralen Überwachungsgeräte angeschlossen und überwacht.

Nach wenigen Minuten sei dort ein rapider Abfall seiner Vitalparameter eingetroffen. "Für alle überraschend und unerklärlich", heißt es in der Mitteilung. Knapp zwei Stunden lang sei versucht worden, ihn zu reanimieren. Jedoch erfolglos. Der Mann starb vor Ort.

Das hat die Obduktion des Munderkinger Brandstifters ergeben

Weder die gerichtsmedizinische Obduktion, die Organbefunde noch die chemischen Untersuchungen der Körperflüssigkeiten auf Drogen/Medikamente noch weitere Untersuchungen hätten zunächst eine eindeutige Todesursache feststellen können. Die von der Staatsanwaltschaft Ulm ergänzend beauftragten rechtsmedizinischen Sachverständigen sehen laut Mitteilung "ein sogenanntes exzitiertes Delir als todesursächlich an". Ein lagebedingter Erstickungstod scheide nach Auffassung der Gutachter aus, heißt es.

In einer Gesamtschau aller Befunde würden die Sachverständigen davon ausgehen, dass der 36-Jährige "mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem akuten Respirationsversagen als direkte Folge einer Kombination aus exzitiertem Delir, psychischer und physischer Totalerschöpfung, physischer respiratorischer Behinderung unter Hinzutreten der – ordnungsgemäß verabreichten – Medikamente verstorben ist". Bei dem besagten "exzitierten Delir" handelt es sich um einen extremen psychovegetativen Erregungszustand, der im Extremfall auch tödlich enden kann. Er ist häufig kombiniert mit aggressivem Verhalten, hoher Schmerztoleranz, extremer körperlicher Stärke und Ausdauer.

Dass der Mann sich in einem exzitierten Delir oder gar in Lebensgefahr befand, sei weder für die vor Ort eingesetzten Polizeibeamte noch für die beteiligten Pflegekräfte und Ärzte erkennbar gewesen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Ihnen allen habe sich vielmehr das Bild eines sich mit allen Mitteln heftig seiner Festnahme entziehenden Mannes dargeboten.

Die Gutachter würden hierzu ausführen, dass ein solches exzitiertes Delir, das demnach sehr selten vorkomme, von außen nur schwer von deliranten Zuständen anderer Ursache, die häufiger vorkämen, unterschieden werden könne. Da die beiden Polizeibeamten – wie auch die beteiligten Ärzte und Krankenpfleger – damit kein Verschulden am tragischen Tod des 36-Jährigen trifft, wurde das Verfahren nun eingestellt. (AZ)

