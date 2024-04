Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand: Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus steht in Flammen. Die beiden Bewohner - darunter eine 90 Jahre alte Frau - können gerettet werden. Doch das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Munderkinger Innenstadt (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Bewohner schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete die 90-jährige Frau und den 63-jährigen Mann am Samstagnachmittag aus den Flammen, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Kurz nach 14.30 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu dem Gebäudebrand entsandt. Zu diesem Zeitpunkt stand eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Marktstraße nahezu in Vollbrand. Nach rund einer halben Stunde konnte die Feuerwehr die beiden Personen aus dem brennenden Haus retten. Beide Personen wurden dem Rettungsdienst zur weiteren Erstversorgung übergeben. Die Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren, der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen.

Die übrigen Bewohner befanden sich nicht im Gebäude. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr "Feuer gelöscht" melden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, die Sachschäden am Gebäude sowie am Inventar sind derzeit noch nicht bezifferbar. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, heißt es. (AZ/dpa)