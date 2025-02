Coole Blüten und winzige Giganten: Was das Museum Brot und Kunst 2025 plant

2025 wird es delikat im Museum Brot und Kunst. Besonders in der Ausstellung, die im Juli eröffnet werden soll. „Delikatessen: Zwischen Kunst und Küche“ wirft dann einen Blick auf Künstlerinnen und Künstler, die um und mit Nahrung arbeiten. Mit dabei sind weltbekannte Namen wie Daniel Spoerri, Salvador Dalí, Andy Warhol und Sonja Alhäuser. Auf dem Programm steht aber noch einiges mehr.

Die erste neue Ausstellung des Jahres widmet sich nur einem Künstler. Im Mai und Juni zeigt das Museum Brot und Kunst die Installation „Cool Blossom“ von Daniel Bräg. Der Künstler holt die Obstblüte ins Museum – haltbar gemacht in Einmachgläsern und in beleuchteten Kühlschränken präsentiert. Ewig bewahren lassen sich die schönen Frühlingsblüten so zwar auch nicht, die „lebendige Installation“, so Museumsdirektorin Isabelle Greschat, wird sich verändern. Ästhetik spielt bei diesem Werk eine große Rolle. Die Führungen dazu werden weniger einen wissensvermittelnden, sondern einen poetisch-literarischen Charakter haben.

„Delikatessen“ eröffnet am 18. Juli

Mit Kunst geht es in der anschließenden Ausstellung auch weiter. Am 18. Juli eröffnet dann nämlich die Sonderschau „Delikatessen“, die als Kooperation mit der Kunsthalle Nürnberg entstanden ist. Dort wird die Ausstellung gerade zuerst gezeigt, ehe sie – ergänzt mit weiteren Werken – nach Ulm kommt. Betrachtet werden Werke, die ab 1960 bis heute entstanden sind. Eine kleine Auswahl der zahlreichen Künstlerinnen und Künstler, die Essen als eine der alltäglichsten Tätigkeiten der Menschheit und auch als eines der alltäglichsten Materialien für ihre Arbeit entdeckt haben.

Fast revolutionär war 1960 die Performance des Italieners Piero Manzoni. Mit seinem Daumenabdruck signierte er erst hartgekochte Eier und erhob sie so zum Kunstwerk – ehe einige dann tatsächlich gegessen wurden. In den folgenden Jahrzehnten entdeckte die Kunst das Thema Essen immer wieder neu. So ließ Andy Warhol sich von Jorgen Leth dabei filmen, wie er einen Hamburger isst. Auch dieses Video ist in der Ausstellung zu sehen, die die Arbeiten von mehr als 20 Kunstschaffenden zusammengetragen hat.

Einführung in die große Welt der Mikroorganismen

Von der großen Kunst geht es dann zu winzigen Lebewesen. In der dritten Sonderausstellung dieses Jahres geht es um den Mikrokosmos der Mikroorgranismen. Dabei wird schnell klar: So „mikro“ ist das alles gar nicht. Ohne die „Winzigen Giganten“ wäre das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, nicht möglich. In fünf Themenblöcken zeigt das Museum Brot und Kunst, wie die verschiedensten Bakterien unser Leben beeinflussen. Da geht es unter anderem um Essen. Fermentation war viele Jahrhunderte eine zentrale Art der Zubereitung und Konservierung. Aber auch der Blick in die Zukunft lohnt sich: Es gibt in der aktuellen Forschung viele Ansätze, wie Bakterien dabei helfen könnten, die Probleme unserer Zeit zu lösen, etwa in der Medizin oder der Entwicklung neuer Baumaterialien. Inzwischen ist auch schon ein Bakterium bekannt, dass Plastik zersetzen kann. Zehn künstlerische Positionen ergänzen die Schau, die in Kooperation mit dem Zürcher Museum Mühlerama entstanden ist. Dort ist die Ausstellung im Anschluss zu sehen.

Zusätzlich zu den Sonderausstellungen wartet das Museum im historischen Salzstadel auch heuer mit begleitenden Veranstaltungen und Projekten auf. So wird schon Anfang April die griechische Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin Kleri Bakoura zu Gast im Museum sein. Sie forscht – auch am Museum Brot und Kunst – zu den Verflechtungen zwischen Essen, Identität und kulturellen Traditionen. Ein wesentlicher Teil ihres zweiwöchigen Aufenthalts hier wird ein Workshop sein.

In Zusammenarbeit mit dem Haus der Begegnung gibt es im August eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Mehr als satt - Stärkung für Leib und Seele“. Geplant ist unter anderem ein Rundgang durch die Schapfenmühle. Außerdem sollen sich Fremde im Format „Einladung von Unbekannt“ an einem Tisch versammeln. Jeder kann sich als Gastgeber oder Gast anmelden, am jeweiligen Abend kommen Museumsdirektorin Isabel Greschat oder Pfarrerin Andrea Luiking hinzu und geben Gesprächsimpulse.

Jubiläum mit freiem Eintritt und Festbankett

Und nicht zuletzt feiert das Museum Brot und Kunst heuer ein kleines Jubiläum. Vor 70 Jahren begann die Geschichte des Museums mit der Gründung durch die Unternehmer Willy und Hermann Eiselen. Aus diesem Anlass gibt es am 9. November freien Eintritt, Führungen, Einblicke in die Museumsarbeit und – Highlight – ein Festbankett von Künstlerin Sonja Alhäuser. Nicht nur zum Anschauen, sondern wirklich zum Essen.

Aktuell ist im Museum Brot und Kunst noch die Sonderausstellung „Verrückt nach Fleisch“ zu sehen, die sich in wissenschaftlichen und künstlerischen Positionen kritisch mit der industriellen Fleischproduktion und dem wachsenden Konsum auseinandersetzt.