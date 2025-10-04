Jubiläum: Mitten im Umbau feiert das Museum Ulm seinen 100. Geburtstag

Man hat den Jubilar seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen, und zum 100. Geburtstag öffnet er seine Türen – und wirkt ganz vertraut: Nein, nicht ein Mensch ist gemeint, sondern das Museum Ulm, das mitten in der mehrjährigen Umbauphase seinen 100. Geburtstag feiert. Am Wochenende ist viel geboten. Den Auftakt machte am Freitag die Eröffnung des Werklabors. Zum Start des Geburtstagswochenendes kamen auch die frühere Museumschefin Brigitte Reinhardt und die 96-jährige Inge Fried, Witwe des Kunstsammlers Kurt Fried.

Dagmar Hub

89073 Ulm

Stefanie Dathe