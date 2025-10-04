Icon Menü
Museum Ulm feiert 100 Jahre: Zukunftsvisionen im neuen Werklabor entdecken!

Ulm

Jubiläum: Mitten im Umbau feiert das Museum Ulm seinen 100. Geburtstag

Zum Start ins Jubiläumswochenende eröffnet das Museum Ulm sein neues Werklabor. Besucher können mitteilen, was sie sich für die Zukunft des Hauses wünschen.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Das Museum Ulm feiert seinen 100. Geburtstag. Am Jubiläumswochenende ist viel geboten.
    Das Museum Ulm feiert seinen 100. Geburtstag. Am Jubiläumswochenende ist viel geboten. Foto: Dagmar Hub

    Man hat den Jubilar seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen, und zum 100. Geburtstag öffnet er seine Türen – und wirkt ganz vertraut: Nein, nicht ein Mensch ist gemeint, sondern das Museum Ulm, das mitten in der mehrjährigen Umbauphase seinen 100. Geburtstag feiert. Am Wochenende ist viel geboten. Den Auftakt machte am Freitag die Eröffnung des Werklabors. Zum Start des Geburtstagswochenendes kamen auch die frühere Museumschefin Brigitte Reinhardt und die 96-jährige Inge Fried, Witwe des Kunstsammlers Kurt Fried.

