Von der Bühne ins Jenseits: Musical „Holy Moly“ erzählt eine ausgelassene Rock’n’Roll-Geschichte

Viva Las Vegas! Hier sieht sogar Gott aus wie der größte aller Showstars und der Teufel, wow, tritt auf als hinreißender Vamp. Verrucht und verführerisch. Mittendrin zwischen Himmel und Hölle: Jackson Ash, Sänger der Superlative. Doch auf dem Höhepunkt seiner Karriere bricht er auf der Bühne zusammen. Tot. Ach du meine Güte. Was sich daraus entwickelt? „Holy Moly. A Rock’n’Roll Story“, ein Musical, das jede Menge Glamour, Glitzer und große Gefühle nach Weißenhorn brachte. Eine große Portion Humor inklusive.

Kathrin Sälzle bringt mit „Holy Moly“ das Rock’n’Roll-Fieber nach Weißenhorn

Wie hatte Kathrin Sälzle, der kreative Kopf hinter der Story, im Gespräch erklärt: „Die Leute sollen gerade in so schwierigen Zeiten eintauchen in eine andere Welt.“ Verzaubert sein vom Live-Theater, so lautete ihr Wunsch. Nach dem Applaus und der guten Laune in der ausverkauften Stadthalle zu urteilen, ging das voll in Erfüllung.

Im zum „Saints & Sinners Ballroom“ mutierten Saal steht der ikonische Rock’n’Roll-Sänger und Lebemann Jackson Ash (Jamie Dwayne Knoblauch). Umkreischt von seinen Groupies, liefert der Mann in schwarzem Leder eine seiner spektakulären Las-Vegas-Shows ab. Doch das exzessive Leben, das Freundin Mary Fairystar (Annika Schießl) gar nicht gefällt, fordert seinen Tribut. Als das Rock’n’Roll-Idol nach einem Zusammenbruch aufwacht, da befindet sich der Mann … ja wo eigentlich? Nur eines ist klar: Ted the Dead (Sebastian Swoboda) wartet schon auf ihn.

Jackson Ash landet im Musical "Holy Moly" erst mal in der Hölle

Eigentlich hatte Kathrin Sälzle vor zwei Jahren etwas anderes zu tun, als sie am Computer saß, doch sie brütete lieber an einer neuen Idee für ein Musical. „Wir haben hier schon mehrere Projekte gemacht in Weißenhorn“, sagt sie. Das Besondere dieses Mal: „Wir wechseln von den Oldies zum Rock’n’Roll.“ Bisher seien es Storys aus dem Leben gewesen, jetzt „handelt es sich um eine ganz abgefahrene Geschichte.“ Mit rund 25 Personen auf der Bühne. „Der Hauptfokus liegt dabei auf der Musik“, hebt die Sängerin hervor. Sie erweckt den Teufel mit paillettenbesetzten Hörnern, himmlischem Glamour und ausgefallener Garderobe zum Leben. Holy Moly!

Verdammte Bürokratie aber auch. Fehlt doch der Lieferschein für Jackson Ash. Wo hat ihn Selma vom Seelenverwaltungsamt (Ilona Jehle) denn nur abgelegt? Für den Star geht’s erstmal abwärts, in die Hölle. Und in was für eine. So eine heißblütige Hausherrin muss man gesehen haben. Da bleibt nichts anderes übrig: Gott (Andreas Miller) muss eingreifen.

Kathrin Sälzle kündigt Zusatzshow von „Holy Moly“ in Weißenhorn an

Für Jackson geht’s um viel: um seine große Liebe Mary, eigentlich um alles. „Ich habe ihr sehr weggetan“, bereut er zutiefst. In die Hölle, da ist er sich sicher, würde sie nie kommen. Wie wäre es also mit einer Wette? Wenn ihn seine Freundin tatsächlich liebt um seiner selbst willen, dann kann er gehen, wohin er will. Jetzt heißt es, Himmel und Hölle in Bewegung setzen beim eingeläuteten Wettkampf der übersinnlichen Mächte. Also dann: „Hit the road Jack“, mach dich auf den Weg.

Der ist begleitet von ganz viel Musik. Da lässt sich’s schwelgen. Vertreten sind die großen Namen vor allem aus den 50er- und 60er-Jahren. Müßig sie aufzuzählen. Elvis, Roy Orbison, Ray Charles, Ike & Tina Turner, Bert Kaempfert und wie sie alle heißen. Die exzellente achtköpfige Live-Band machte daraus ein einziges Vergnügen. Die hoch konzentrierte und dennoch locker-unterhaltsame Interaktion zwischen den Musikern und den Akteuren auf der Bühne macht zweifelsohne einen weiteren Reiz der Inszenierung aus. Alle hatten ihren Spaß. Unbedingt erwähnenswert das Engagement hinter der Bühne – von der Licht- und Bühnentechnik bis zur Maske, vom Ton bis hin zu den klasse Kostümen. Sonst ginge gar nichts. Ganz wichtig: Für kommenden Sonntag, 19. Oktober, hat Kathrin Sälzle eine Zusatzvorstellung angekündigt.