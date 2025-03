„Für immer Frühling“: Soffie kommte zum Musikmarathon ins Roxy

Seit 2005 organisiert „Einsatz – Musik für Menschen in Not e.V.“ im Roxy den Musikmarathon. Fast 200.000 Euro kamen in den vergangenen 20 Jahren aus den Konzerterlösen und Spenden zusammen. Anfangs kamen die Spenden den Tsunami-Opfern in Südostasien zugute, später unter anderem dem Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm. Am 22. März startet der nächste Musikmarathon mit 14 Bands aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz.

