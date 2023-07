Nabada 2023 in Ulm: Ablauf, Termin, Regeln und alle Infos

Am Schwörmontag findet auch das Nabada 2023 in Ulm statt. Alle Infos rund um Ablauf, Termin und Regeln des feucht-fröhlichen Treibens auf der Donau gibt es hier.

Das Nabada steigt alljährlich am Schwörmontag in Ulm. Zehntausende Menschen stehen am Donau-Ufer, wenn die Motto-Boote, Schlauchboote und Flöße den Fluss herunterfahren. Auch die für die Stadt typischen Ulmer Schachteln sind dabei. Dabei handelt es sich um altertümliche flache Fluss-Handelsboote - sie legen auf Höhe der Wilhelmshöhe ab und fahren dann in die Friedrichsau bis zum Offenhauser Steg. Im Anschluss ans Nabada wird in der Friedrichsau und auf vielen Plätzen in der Stadt gefeiert.

Nabada 2023 in Ulm: Der Termin

Das feucht-fröhliche Fest startet am Montag, 24. Juli 2023, um 16 Uhr.

Ablauf beim Nabada 2023 in Ulm

Witzige Themenboote, die gern auch mal die Lokalprominenz auf die Schippe nehmen und Tausende freie Nabader machen diese aberwitzige Party auf der Donau so besonders. Was der Rosenmontagsumzug in Köln, Mainz oder Düsseldorf ist, ist das Nabada in Ulm.

Tausende "Nabader" tummeln sich im Wasser der Donau, um auf selbstgebastelten und sonstigen Wasserfahrzeugen den Fluss herunter zu treiben und sich selbstverständlich gegenseitig nass zu spritzen. Das Bespritzen von Zuschauern am Ufer ist allerdings aus Sicherheitsgründen (siehe weiter unten) nicht statthaft. Das Publikum skandiert zur Anfeuerung den auf die Ulmer-Spatzen-Legende zurückgehenden Schlachtruf "Ulmer Spatza, Wasserratza, hoi, hoi, hoi!"

Unterschiedliche Gruppen haben in der Woche davor ihr Thema auf eine ungefähr 25 Quadratmeter große Plattform gebracht, die auf zwei "Zillen" - das sind rund sieben Meter lange Holzkähne - montiert ist.

Etliche Musikgruppen, die im Takt der schwankenden Zillen die Donau hinunterschaukeln, leisten einen wichtigen Beitrag zur überaus gelösten Stimmung. Die Zuschauer können bei einer Abstimmung das beste Themenboot und den besten Musikverein küren, es locken lukrative Preise. Abhängig von Wetter und Pegelstand kann das ganze Spektakel zwei bis drei Stunden dauern. Anschließend wird auf den Plätzen und Straßen, in der Friedrichsau und in den Kneipen in Ulm und Neu-Ulm kräftig weitergefeiert. Falls das "Nabada" abgesagt werden muss, werden am Ulmer Münster die "Roten Körbe" befestigt.

Das Nabada hat eine lange Tradition

Das Nabada (schwäbisch für „Hinab baden“) ist ein traditioneller Wasserumzug, der jedes Jahr in Ulm am Schwörmontag, dem vorletzten Montag im Juli, auf der Donau stattfindet.

Das Nabada geht auf mehrere alte Veranstaltungen zurück: Schon um 1800 wurde erwähnt, dass junge Leute die Donau zu den Ausflugsgaststätten "hinunterbadeten" und dabei ihre Klamotten in Zubern mitführten. Ein alter Kirchweihbrauch ist das "Bäuerle-Herunterfahren". Dabei wurde auf Brettern, die man über zwei Zillen legte, ein Bauernpaar hinabgefahren und durch heftiges Schaukeln in die Donau befördert. Das erste offizielle Nabada fand 1927 statt. Ende der 1960er Jahre wurde das Nabada für alle geöffnet - bis dahin war die Beteiligung nur den veranstaltenden Vereinen erlaubt.

Am 21. Juli 2008 musste das Nabada zum ersten Mal seit 23 Jahren wegen Hochwassers und der damit vorhandenen starken Strömung der Donau abgesagt werden. Durch die Corona-Pandemie fiel das Nabada auch 2020 und 2021 ins Wasser. Wohin wohl sonst?

Nabada 2023 in Ulm: Die Regeln im Überblick

Bei aller Ausgelassenheit gelten Regeln, die der Veranstalter vor allem zur Sicherheit der Teilnehmenden erlassen hat: