Nach Elbit-Anschlag: Ermittler durchsuchen Wohnungen der Täter in Berlin

Nach dem Angriff auf die Rüstungsfirma Elbit in Ulm wird von einem extremistischen Hintergrund der Tat ausgegangen. Deshalb übernimmt das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart jetzt die Ermittlungen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob es sich bei der Tätergruppe um eine kriminelle Vereinigung handelt.

Wie berichtet, bekennt sich die Gruppierung „Palestine Action“ in den Sozialen Netzwerken zu der Tat. Mindestens einer der Festgenommenen nach der Attacke auf das Ulmer Werk trug diesen Namen auf seiner Jacke. Die pro-palästinensische Gruppierung ist in Großbritannien ­als Terrororganisation eingestuft.

Nicht alle Täter sind den Ermittlern bisher bekannt. Bisher richte sich das Verfahren gegen fünf bekannte und drei bis vier weitere noch unbekannte Tatverdächtige, teilen die Staatsanwaltschaft Ulm und die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit. Am Mittwoch seien „insbesondere in Berlin“ Wohnungen der Beschuldigten durchsucht worden.

Die Täter nutzten bei ihrer Attacke auf Elbit verschiedene Werkzeuge

Die Täter sollen sich am Montag am frühen Morgen gewaltsam Zugang zum Ulmer Produktionswerk von Elbit Systems Deutschland, Tochterfirma eines der größten israelischen Rüstungsunternehmen, verschafft haben. Dort sollen sie mit Schlagwerkzeugen – beispielsweise mit einer Axt, einem Beil, einem Geißfuß sowie einem Hammer – mehrere Räume sowie technische Infrastruktur beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf eine Million Euro.

Das Staatsschutzzentrum könne herausgehobene Ermittlungsverfahren übernehmen, denen eine extremistische oder terroristische Motivation zugrunde liegt, so die ermittelnden Behörden.