Verstärkte Polizei-Präsenz in Ulm nach mutmaßlichem Anschlag in Mannheim

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Mannheimer Innenstadt mit mindestens einem Toten am Montag hat die Ulmer Polizei ihre Präsenz deutlicher gezeigt. Unmittelbar nach den ersten Meldungen aus Mannheim hatten sich Streifenwagen in Ulm in Innenstadtnähe postiert.

Bei Temperaturen im zweistelligen Bereich sitzen am Nachmittag zahlreiche Menschen in den Cafés, die spontan ihre Außenbestuhlung nutzbar gemacht haben. Der Sonnenschein verlockt nicht nur zum Flanieren am Rosenmontag, der in den Ulmer Schulen ein Ferientag ist. Auch auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz steht ein Streifenwagen, dessen Besatzung die Menschen auf den Sitzbänken am Parkhaus genauso im Auge hat wie die Fahrgäste an der gut frequentierten Bushaltestelle Rathaus.

In Mannheim ist am Montag zu großen Polizeieinsatz gekommen. Ein Auto war durch die Innenstadt gerast und erfasste mehrere Menschen. Foto: René Priebe/dpa

In der Mannheimer Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Dabei kam nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen. Unklar ist bislang, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.

Beim besagten Auto im Fall Mannheim soll es sich um diesen Ford Fiesta handeln. Foto: Boris Roessler/dpa

Nach Augenzeugenberichten soll der Mann mit seinem Wagen vom Friedrichsring kommend in die Planken gerast sein und auf Höhe des Paradeplatzes mehrere Passanten an- oder umgefahren haben. Auf den Planken und rund um den Wasserturm findet derzeit ein Fasnachtsmarkt mit Dutzenden Imbissbuden und Fahrgeschäften statt.

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. (mit dpa)