„Interkulturelles Miteinander“: Bauarbeiten für Hoffnungshäuser in Ulm starten

Im Vorfeld regte sich unter den Nachbarn Widerstand gegen das Projekt: Jetzt fand die feierliche Grundsteinlegung für die Hoffnungshäuser im Ulmer Stadtteil Donaustetten statt. Im Neubaugebiet an der B30 entstehen 37 Wohnungen zur Vermietung. Das Besondere: Geflüchtete und Einheimische sollen Tür an Tür wohnen und Integration leben.

Zeitweise war die Empörung groß: Anwohner machten sich Sorgen, dass es „zu viele Flüchtlinge“ an einem Ort werden könnten, denn in Sichtweite leben bereits Geflüchtete in Wohnmodulen. Es wurden Unterschriften gesammelt, auch mehrere Klagen eingereicht. Der Ortschaftsrat sprach sich allerdings für das integrative Projekt aus. Die Räte wie auch Vertreter der Hoffnungsträger-Stiftung suchten das Gespräch. Noch heute seien zwar „nicht alle glücklich“ mit dem Projekt in unmittelbarer Nachbarschaft, sagt Thomas Röhm von der Hoffnungsträger-Stiftung, der den Standort-Aufbau leitet. Doch mittlerweile finde ein „guter Austausch“ statt.

Vier Gebäude entstehen in unmittelbarer Nähe zu B30

Insgesamt entstehen drei Hoffnungshäuser mit geschwungenen Balkonen, zudem ein langes Gebäude, dessen zwei Teile durch einen Laubengang verbunden sind. Insgesamt werden wohl rund 100 Menschen hier wohnen. Es gebe bereits Listen mit Interessenten, die einziehen möchte, darunter Geflüchtete wie auch Einheimische, sagt Röhm. Vor Ort wird auch ein Ehepaar leben, das den Standort leitet, zudem werden Sozialpädagogen und Bundesfreiwillige mitwirken. Einzugstermin soll gegen Ende 2026 sein.

Die Beteiligten haben eine runde „Zeitkapsel" mit Botschaften als Grundstein gelegt. Foto: Alexander Kaya

Es war die zwölfte Grundsteinlegung für ein Hoffnungshaus – Ulm wird einer der größten Standorte sein. Anwesend waren mehrere Vertreter der Unternehmerfamilie Merckle. Gründer der Hoffnungshaus-Stiftung ist Tobias Merckle. Mitglied im Stiftungsrat ist zudem Ursula Merckle, die in Donaustetten für die RAM-Stiftung sprach, die von Ruth und Adolf Merckle gegründet wurde. Bei dem Projekt gehe es um ein „interkulturelles Miteinander“, um „gesunde, gelebte Nachbarschaft“, betonte sie, es soll „zeigen, dass Integration gelingen kann“.

Durch den Hoffnungshaus-Standort soll in Ulm nun also bezahlbarer Wohnraum entstehen, der Menschen verbindet. „Für Menschen, denen es nicht so leicht fällt, hier anzukommen“, erklärte Ulms Baubürgermeister Tim von Winning, der das Projekt „vorbildlich“ nannte. „Wir wollen Räume schaffen, in denen christliche Werte gelebt und erfahrbar werden“, betonte Röhm vor den Gästen. Ortsvorsteherin Eva-Maria Emmenecker zeigte sich überzeugt: „Wenn die Gebäude stehen, werden nahezu alle überzeugt sein.“

Die Architektur der Hoffnungshäuser hat einen klaren Wiedererkennungswert. Beim Bau an verschiedenen Standorten werden festgelegte Elementmodule kombiniert. Foto: Hoffnungsträger Stiftung