Teuerstes Projekt bisher: Das Pflegeheim Dreifaltigkeitshof ist fertiggestellt

Nach fünfjähriger Bauzeit ist es soweit: Die konzeptionelle, bauliche und inhaltliche Neustrukturierung des Dreifaltigkeitshofs in Ulm ist fertiggestellt. Der Standort bietet nun 120 Pflegeplätze, 29 betreute Wohnungen, eine Tagespflege für 15 Gäste, außerdem einen dreigruppigen Kindergarten, eine Physiopraxis und zehn Mitarbeiterwohnungen. Insgesamt 40 Millionen Euro hat die Evangelische Heimstiftung in Ulm investiert – das bisher größtes Projekt des Unternehmens in seiner 72-jährigen Geschichte. Jetzt fand die Einweihung statt.

„Uns ist bewusst, dass die lange Bauphase für Mitarbeitende, Kunden, Angehörige und für das gesamte Quartier auch mit Einschränkungen verbunden war“, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. „Wir möchten uns deshalb ausdrücklich für die Ausdauer, die Treue und die große Veränderungsbereitschaft vor Ort bedanken. Gemeinsam konnten wir dieses wunderbare Haus für die Zukunft qualifizieren, darauf freuen wir uns.“

Schon im Jahr 1990 wurde das Gebäude erweitert

Der Dreifaltigkeitshof in Ulm wurde bereits 1955 als Altenheim in zentraler Lage am Donauufer erbaut. 1985 übernahm die Evangelische Heimstiftung die Einrichtung vom Ulmer Verein für Innere Mission. In den 1990er-Jahren wurde das Gebäude saniert und erweitert. 2019 entschied die Heimstiftung, das Traditionshaus mit einer umfassenden konzeptionellen, inhaltlichen und baulichen Umstrukturierung für die Zukunft aufzustellen.

Im neuen Dreifaltigkeitshof gibt es jetzt 120 moderne Pflegeplätze in geräumigen Einzelzimmern. Sie sind in sogenannten Wohngruppen für jeweils 15 Personen eingeteilt, mit jeweils familiären Wohn- und Essbereichen, die sich am eigenen Zuhause orientieren, teilt die Heimstiftung mit. Dadurch sei es möglich, die Bewohnerinnen und Bewohner bei täglichen Aufgaben wie Kochen, Tischdecken oder Backen teilhaben zu lassen. Zusätzlich betreut werden die Menschen von dafür ausgebildeten Alltagsbegleitungen. Nach diesem Wohngruppenkonzept würden alle Pflegeheime der Heimstiftung betrieben.