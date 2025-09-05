Nach Geburt eines Dromedars in Zirkus: Tierschützer erstatten Anzeige

Die Freude war groß beim Circus Barnum: Während des Gastspiels in Vöhringen vor wenigen Tagen kam ein Dromedarbaby zur Welt. Doch nun bekommt der Zirkus, der momentan in Neu-Ulm seine Zelte aufgeschlagen hat, Ärger. Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach eigenen Angaben Anzeige beim Veterinäramt des Landkreises erstattet. Nach den Tierschutzrichtlinien des Bundeslandwirtschaftsministeriums dürften hochträchtige und stillende Tiere ausdrücklich keinen Reisestrapazen ausgesetzt werden. Peta forderte das Veterinäramt auf, ein Bußgeldverfahren gegen den Zirkus einzuleiten.

Peta: Trächtige Tiere müssen vor Reisestrapazen geschützt werden

„Es ist eine gängige Masche der Zirkusbetriebe, mit Tierbabys Publikum anzulocken“, erklärt Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta, in einer Pressemitteilung der Organisation. „Dabei gehen die Unternehmen sogar mit hochschwangeren Tieren auf Reisen – entgegen den ausdrücklichen Tierschutzbestimmungen. Auch nach der Geburt müssen Jungtier und Mutter laut Vorgaben für einige Zeit vor Reisestrapazen geschützt werden. Einmal mehr zeigt sich, dass Zirkusbetreiber Tiere nur als Betriebskapital ansehen.“

Peta listet eine Reihe von Fällen der vergangenen Jahre auf, in denen Veterinärämter nach Anzeigen der Tierschützer Auflagen erteilt und Bußgeldverfahren eingeleitet hätten. Diese liegen allerdings teilweise schon einige Jahre zurück, beispielsweise ein Fall aus Ulm aus dem Jahr 2014.

Zirkusdirektor Markus Kaiser sagte gegenüber unserer Redaktion, dass das kleine Dromedar wohlauf sei und es auch gut versorgt werde. Er vertrat außerdem die Auffassung: „Tiere vermehren sich nur, wenn es ihnen gut geht.“ (AZ, mru)