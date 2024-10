Überfall auf Tankstelle in Pfuhl mit Machete: Täter ist auf der Flucht

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist am späten Dienstagabend eine Tankstelle überfallen worden. Ein mit einer Machete bewaffneter Mann habe gegen 21.50 Uhr die Tankstelle betreten und den Kassierer aufgefordert, Geld auszuhändigen. Nachdem die Kasse geöffnet wurde, habe der Mann in die Geldkassette gegriffen und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entnommen. Danach sei er mit einem Fahrrad in Richtung Neu-Ulmer Innenstadt geflüchtet. Eine grobe Beschreibung des Täters liegt vor:

schwarze Daunenjacke

Jeanshose

Gesicht von medizinischer Maske verdeckt

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)