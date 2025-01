Nach einem Unfall auf der A7 erzählen zwei Männer ganz unterschiedliche Geschichten

Einer der beiden nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf der A7 bei Nersingen in nördlicher Richtung zu einem Unfall gekommen. Beide Beteiligten erzählen dazu aber etwas ganz anderes.

Zunächst ging die Streife der Verkehrspolizei Günzburg von einem einfach gelagerten Fall aus. Vor Ort konnten sich die beiden beteiligten Männer, 21 und 45 Jahre alt, allerdings nicht einigen. Beiden hatten einen Schaden am Außenspiegel, einmal links und einmal rechts. Die Erklärungen zum Unfallhergang hätten jedoch nicht unterschiedlicher sein können. Laut Aussage des Linksfahrenden hatte der andere zum Überholen ausgeschert, obwohl er neben ihm war. Sein Unfallgegner behauptete jedoch das direkte Gegenteil. Die Essenz aus der Unfallaufnahme ist nun, dass es mindestens einer der beiden nicht so genau mit der Wahrheit nimmt, weshalb nun gegen beide ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet werden musste.

Weitere Ermittlungen hierzu sind nun erforderlich. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von rund 1000 Euro aus. Mögliche Zeugen, die Hinweis zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)