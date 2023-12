Nachfolger für Five-Guys: Neues Sedelhöfe-Restaurant kommt in drei Monaten

Jetzt ist auch äußerlich am ehemaligen Five-Guys-Burger-Laden in Ulm zu erkennen, wer einzieht.

Ein Blick ins Innere verrät: Der ehemalige Burger-Laden Five Guys wurde komplett entkernt, der Trockenbau ist jedoch in vollem Gange. Das neue Lokal sucht bereits Beschäftigte.

Drei Monate soll es noch dauern, bis das Babylon eröffnet. So ist es an den abgeklebten Schaufenstern auf dem Albert-Einstein-Platz in den Sedelhöfen zu lesen.

Neues Restaurant in den Sedelhöfen Ulm

Blick in das unfertige Innere des Babylon. Foto: Oliver Helmstädter

Die angegebene Internetadresse babylon-ulm.de führt ins Nirgendwo. Per angegebener E-Mail-Adresse wird Personal gesucht: "Job gesucht? Komm zu Babylon. Bewirb Dich jetzt" heißt es.





In den Ulmer Sedelhöfen plant das Babylon zu eröffnen. Foto: Oliver Helmstädter

Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung der Sedelhöfe zog die US-Kette mit ihren handgemachten Burgern vor über einem Jahr wieder aus. Erst gefeiert, zur Eröffnung bildeten sich lange Warteschlangen. Dann genervt: Die zahlreichen Schließungen durch Corona und ein Wasserschaden waren offensichtlich zu viel. In drei Monaten eröffnet der Nachfolger: Betreiber soll ein Münchner Gastronom sein, der mit einem Ulmer Mediziner als Investor und "erfahrenen Köchen" zusammenarbeitet. Das Logo zeigte einen Löwen vor einem mutmaßlich orientalischen Tor. Das Rätselraten kann weitergehen. (heo)