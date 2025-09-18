Babylon in den Sedelhöfen: Jetzt wird ein Nachfolger gesucht

Noch steht an den Eingängen von Babylon, dem Restaurant am Einstein-Platz in den Sedelhöfen „Bis auf Weiteres geschlossen“. Doch wer durch die verschmutzten Schaufensterscheiben verliert den Glauben daran.

Sämtliche Möbel sind abmontiert und abtransportiert. Nur der schwarz-weiße Boden erinnert an das anvisierte Konzept eines 20-er-Jahre-Looks. Mit sicherlich nicht geringen Investitionen war das Projekt auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern im Oktober vergangenen Jahres gestartet. Etwa acht Monate später war schon wieder Schluss. Ayten Yalcin-Yildiz steht hinter der Babylon GmbH & Co. KG. Unter einer Telefonnummer, die auf einem Zettel mit der Aufschrift „Nachfolger gesucht“ steht, die an der Tür hängt, ist niemand zu erreichen. Dabei wäre es interessant, zu erfahren, warum Babylon scheiterte. Augenscheinlich war das Restaurant mit 70 Sitzplätzen oft gut besucht. Zumal zusätzlicher Umsatz mit einem dem Hauptbahnhof zugewandten Döner-Imbiss generiert wurde. Ein junges, in Istanbul an einer Hotelfachschule professionell ausgebildete Restaurant-Team, wurde aus ganz Europs nach Ulm geholt.

Icon vergrößern Gegenüber dem Ulmer Bahnhof wurde auch Döner unter dem Namen Babylon verkauft. Foto: Oliver Helmstädter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gegenüber dem Ulmer Bahnhof wurde auch Döner unter dem Namen Babylon verkauft. Foto: Oliver Helmstädter

Pizza, Döner, Burger - zwei davon waren schon in den Sedelhöfen

Vor Döner und anderen türkischen Gerichten scheiterten Gastronomen an selber Stelle bereits mit Burgern. Die andernorts gehypte Burgerkette Five Guys zog 2022, nur zwei Jahre nach Eröffnung, wieder aus. Um die Reihe der Lieblingssnacks der Republik zu vervollständigen, müsste jetzt eigentlich eine Pizzeria einziehen. Denn das mit Abstand beliebteste Fast Food in Deutschland ist nämlich die Pizza, gefolgt von Döner und Burger. Vielleicht also Pizza-Hut, die bekannteste Pizzamarke der Welt? Keine Antwort gibt es darauf vom Immobilieninhaber.

Icon vergrößern Kaffee? Auch hier in der Unterführung zum Hauptbahnhof gibt es noch Bedarf an einem Mieter. Foto: Oliver Helmstädter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kaffee? Auch hier in der Unterführung zum Hauptbahnhof gibt es noch Bedarf an einem Mieter. Foto: Oliver Helmstädter

Cinnamood läuft in Ulm

Monate hat es gedauert, bis eine Anfrage der Redaktion bei Values, der Immobilienfirma hinter dem Investor, beantwortet wurde. Monate für eine eher dünne Antwort: „Bezüglich des Babylons sowie Coffreez befinden wir uns aktuell in Gesprächen mit potenziellen Nachmietern. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir hierzu noch keine weiteren Details nennen. Wir sind uns aber sicher, dass wir in diesen Flächen wegen der attraktiven Lage schon bald neue Mieter präsentieren können“, schreibt die Quartiersmanagerin Jana Meyer.

Coffreez war der Name eines Franchise-Konzepts, das Mieter eines Ladengeschäfts in der Unterführung war. Wand an Wand mit Cig-Köftem, einer türkischen Franchise-Imbiss-Niederlassung. Seit anderthalb Jahren steht der Laden leer. Cinnamood, im Juli eröffnet, laufe seither sehr erfolgreich, teilt Values mit. Damit sei die letzte freie Einzelhandelsfläche in den Sedelhöfen eröffnet worden. Von Babylon und Coffreez mal abgesehen.