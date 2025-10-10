Dieter Danks ist tot: Er hat immer für den DAV gekämpft

Die Berge, wie hat er doch die Berge geliebt, zu allen Jahreszeiten. Dieter Danks war ihnen sehr verbunden, so wie der Neu-Ulmer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV), bei der er 19 Jahre bis 2024 Vorsitzender war. Nun ist Dieter Danks gestorben und nicht nur seine Familie trauert um ihn, sondern auch Freunde und die Angehörigen des größten Neu-Ulmer Vereins.

Er war nicht nur Vordenker in diesem, sondern auch ein Schaffer, einer der dafür sorgte, dass Pläne nicht nur Pläne blieben, sondern auch, wenn es irgendwie möglich war, umgesetzt wurden. Sein „Ding“ – und das von Gerhard Hausmann – war der Bau der wunderschönen Kletterhalle, die 2011 eröffnet wurde und in der näheren, ja sogar weiteren Umgebung ihresgleichen sucht. Als Dieter Danks, ein studierter Maschinenbau-Ingenieur, 1989 zum Leiter der Skiabteilung bestellt wurde, hatte die Neu-Ulmer Sektion gut 3500 Mitglieder, heute hat sie knapp 8800.

Dieter Danks war seit 1976 DAV-Mitglied, seit 1979 bei der Sektion Neu-Ulm

In Nesselwang geboren, war er stets in den Bergen unterwegs, hat unter anderem als Kind Kühe gehütet. Später liebte er das Motorradfahren und huldigte der Reiterei. Er lernte seine Frau Isabella kennen und wollte eigentlich beruflich in den Iran gehen, doch dann erhielt er ein Angebot von einem Ulmer Unternehmen und nahm dieses an. Seit 1976 war er DAV-Mitglied und 1979 trat er der Sektion Neu-Ulm bei. Er unternahm sehr oft mit seiner Frau Ski- und auch Sommertouren, sogar auf anderen Kontinenten. Unter anderem machte er die Annapurna-Runde und bestieg den 5416 Meter hohen Thorong La. Andere Mitglieder der Sektion wie Siggi Hupfauer oder Gerhard Schmatz erreichten die Gipfel der höchsten Berge der Welt.

Das „Ding" von Dieter Danks war der Bau der Kletterhalle in Neu-Ulm. Foto: DAV Neu-Ulm (Archivbild)

Die Skiabteilung des Vereins unter Bernd Zörlein, Nachfolger von Dieter Danks als Abteilungsleiter, wandelte sich in eine Inline-Alpin-Leistungssport-Abteilung, aus der Weltklasseleute hervorgingen. Da Dieter Danks dies unterstützte und gleichzeitig immer tolle Visionen hatte, wurde die Kletterhalle nicht nur gebaut, in ihr wird auch fleißig geübt und es finden dort nationale Wettkämpfe statt.

Dieter Danks hat immer für den Verein gekämpft, auch in schwierigen Zeiten, zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Und er hat den DAV Neu-Ulm immer durch diese gut geführt. Mit Zuversicht, großer Bestimmtheit, aber auch einer gewissen Leutseligkeit. Dabei fand er von seiner Familie – er hatte zwei Söhne, vier Enkel und vor allem seine Frau Isabella – immer Unterstützung. Er war immer für seinen Verein da, mit Leib und Seele und vollem Engagement.