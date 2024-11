Mann soll in der Ulmer Innenstadt von mehreren Personen ausgeraubt worden sein

Unbekannte sollen am Sonntag einem 22-Jährigen die Geldbörse in Ulm geraubt haben. Kurz nach 3.45 Uhr wählte ein 22-Jähriger nach Angaben der Polizei den Notruf.

Gegenüber der Polizei gab er an, dass er in der Kornhausgasse, Ecke Greifengasse von etwa fünf bis sechs Personen angegangen wurde. Die hätten ihn festgehalten und geschlagen. Als er am Boden lag, nahmen die Unbekannten seine Geldbörse und flüchteten damit in Richtung Rathaus. Der 22-Jährige rannte zwar noch hinterher, verlor sie aber aus den Augen. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben erfolglos nach den Tätern. Eine Personenbeschreibung gibt es offenbar nicht. (AZ)