Betrunkener 19-Jähriger verläuft sich im Wald

Ein 19-Jähriger hat sich am Samstagabend bei Nattheim im Kreis Heidenheim im Wald verlaufen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der junge Mann zuvor mit Freuden in Schnaitheim getroffen. Dabei habe er „reichlich Alkohol“ getrunken. Er entschied sich, nach Hause nach Neresheim zu marschieren. „Mutig wie er war, ließ er sich von Google Maps in den Wald führen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Jedoch verließ ihn der Mut im Wald und Verwirrung machte sich breit. Der 19-Jährige setzte einen Ntoruf ab. Noch rechtzeitig bevor sein Akku leer war, wurde er von der Polizei angetroffen und zurück in die ihm bekannte Zivilisation gefahren. (AZ)

